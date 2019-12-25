Мариинский театр не назвал дату начала продаж билетов на балет "Щелкунчик"

"Щелкунчик" — один из самых ожидаемых спектаклей в преддверии Нового года.

Мариинский театр пока не объявил, когда откроются продажи билетов на декабрьские показы "Щелкунчика". В пресс-службе изданию "Бриф24" не назвали дату начала продаж по телефону и попросили направить официальный запрос.

"Щелкунчик" — один из самых ожидаемых спектаклей в преддверии Нового года. Балет Петра Чайковского по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана впервые показали именно на сцене Мариинского театра в декабре 1892 года.

Издание направило официальный запрос в пресс-службу театра с вопросом о дате появления первых билетов. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступал.

В прошлом году продажи открылись 11 ноября. Самые бюджетные билеты на показы до 7 декабря стоили 6250 рублей. С середины декабря, особенно перед Новым годом, стоимость заметно выросла: на 27 декабря билеты продавались по цене от 12 до 35 тысяч рублей, а на вечерние показы 30 и 31 декабря — от 13 тысяч рублей на галерке до 45 тысяч рублей в партере.

Ранее мы писали, что в Петербурге снимают рождественскую сказку "Щелкунчик". В главных ролях снимаются Марк Эйдельштейн и София Лопунова.

Фото: Piter.tv (архив)