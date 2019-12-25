PESCO заняла три этажа сервисного офиса рядом с метро "Достоевская"

В центре Петербурга откроется штаб-квартира нефтегазовой компании PESCO.

Компания PESCO арендовала три этажа сервисного офиса SOK "Достоевский" в центре Петербурга. Площадь помещений составляет 2,3 тыс. кв. м, они рассчитаны на 415 рабочих мест. Здесь разместится штаб-квартира организации, сообщили "Ъ Северо-Запад" представители компании.

В новом пространстве планируют объединить московскую и петербургскую команды общей численностью более 400 сотрудников. Открытие штаб-квартиры запланировано на 9 ноября.

По словам директора по корпоративному сервису и администрированию PESCO Елены Андреевой, компания искала современное помещение с развитой сервисной инфраструктурой, которое позволило бы собрать сотрудников в одном месте.

В PESCO назвали сделку одной из крупнейших на рынке сервисных офисов Петербурга в 2026 году. Консультантом при заключении договора выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

SOK "Достоевский" находится в Щербаковом переулке, неподалеку от станции метро "Достоевская". Общая площадь сервисного офиса составляет 4,5 тыс. кв. м. PESCO специализируется на управлении проектами в нефтегазовой отрасли и реализации комплексных проектов под ключ.

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Фото: Piter.tv