Пьяная компания пыталась устроить пожар и напала на прохожего в парке Петербурга

Дебоширы развели костер высотой около двух метров.

В парке Красносельского района трое нетрезвых мужчин устроили беспорядок. Они развели костер высотой около двух метров, громко кричали и употребляли нецензурную лексику, сообщил телеканал "78".

Очевидцы сильно встревожились, опасаясь, что пламя перекинется на деревья, и вызвали сотрудников МЧС. Пока жители ждали спасателей, между самими нарушителями вспыхнула драка. Кроме того, мужчины напали на случайного прохожего, который гулял со своей собакой.

По словам местной жительницы, подобные случаи в этом месте — не редкость. Владельцы собак неоднократно замечали, что компания собирается здесь, чтобы употреблять алкоголь.

После того как пожарные завершили работу на месте, к парку прибыли полицейские. Они задержали дебоширов.

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Фото: Piter.TV