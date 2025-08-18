Оглашен приговор молодому человеку, который пытался поджечь военкомат в Ленобласти

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта).

Как сообщили в надзорном ведомстве, фигурант, следуя инструкциям из мессенджера, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. В декабре 2024 года он прибыл к зданию военкомата в Ленинградской области, где бросил две бутылки с горючей смесью в дверь и окно.

Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV