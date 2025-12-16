Литва закупит военные вездеходы и грузовики за €1 млрд

В Минобороны страны рассказали о самой крупной инвестиции в военную логистику.

Литва намерена за один миллиард евро закупить для собственной национальной армии военно-транспортные средства, в том числе вездеходы и грузовики. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне прибалтийской республики. Известно, что поставка боевой техники начнется в 2026 году. Сроком завершения контракта станет 2032 год. В профильном ведомстве уточнили, что такие закупки являются одними из крупнейших инвестиций в военную сферу страны в плане логистики.

Согласно соглашению, подписанному с компанией Veho Lietuva, для вооруженных сил будут приобретены вездеходы MB G-Class, грузовики MB Unimog, MB Zetros, MB Arocs. сообщение от Минобороны Литвы

В Минобороны Литвы добавили, что новая техника обеспечит эффективное перемещение личного состава, вооружения и деталей в процессе формирования национальной мотопехотной дивизии. Ранее мотопехотная дивизия официально была учреждена в Литве в январе 2025 года. Самой крупной войсковой единицей в республике сейчас считается бригада. В ней находится от трех до пяти тысяч бойцов. Власти намерены полностью укомплектовать и развернуть дивизию до операционного уровня к 2030 году на основе бригад "Гележинис вилкас", "Жемайтия" и "Аукштайтия". Она будет насчитывать около 20 тыс.яч военнослужащих.

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