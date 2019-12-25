Премьер Литвы поспорил с министром обороны по поводу "угрозы" России

Миндаугас Синкявичюс призвал коллег не нагнетать обстановку и не пугать граждан.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны прибалтийской республики Робертаса Каунаса о якобы росте угрозы со стороны Москвы. Слова западного чиновника из регионального европейского сообщества приводят местные журналисты из новостного портала LRT. Эксперт уточнил, что все сведения, которые публично распространяются по СМИ и медипространству, должны тщательно взвешиваться. Чиновник заметил, что его коллегам не следует запугивать собственное население.

Я хотел бы заверить общественность в том, что уровень угроз как-то кардинально не изменился, он существует. Миндаугас Синкявичюс, премьер-министр Литвы

Напомним, что накануне министр обороны Литвы Робертас Каунас объявил прессе о том, что Россия якобы собирается нанести удары по объектам критической инфраструктуры прибалтийских стран с применением дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако местный чиновник из военного ведомства не привел никаких доказательств своим словам.

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Фото: YouTube / 15min