Суд в Петербурге запретил фильм с Тимоти Шаламе "Назови меня своим именем"

Красногвардейский районный суд ограничил распространение в России трёх кинолент.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России три фильма, включая ленту с голливудским актёром Тимоти Шаламе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Под запрет попали драма Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем", а также картины "С любовью, Саймон" и "Убей своих любимых". В суде пояснили, что эти фильмы пропагандируют ЛГБТ*. Согласно указу президента от 9 ноября 2022 года, целями государственной политики России являются сохранение и укрепление традиционных ценностей. Верховный суд РФ признал международное объединение ЛГБТ* экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны.

Суд постановил признать информацию, распространяемую на шести интернет-адресах, запрещённой. Решение вступает в силу немедленно, доступ к этим страницам будет заблокирован.

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Фото: Piter.TV

* общественное объединение ЛГБТ и его структурные подразделения признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.