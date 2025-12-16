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Оскорбивший женщину в Шушарах заплатит штраф в 4 тыс. рублей
Сегодня, 11:46
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Оскорбивший женщину в Шушарах заплатит штраф в 4 тыс. рублей

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Мужчина унизил ее честь и достоинство во время телефонного разговора.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы. Было установлено, что 41-летний мужчина, находясь в квартире в Шушарах, оскорбил ее в ходе телефонного разговора, унизив честь и достоинство, сообщили 9 июня в надзорном ведомстве.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам рассмотрения материалов правонарушителю назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что ревнивец, распространивший переписки бывшей, ответит перед судом в Петербурге. Злоумышленник собрал и переслал нескольким людям сведения о ее частной жизни. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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