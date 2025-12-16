Поезда из Петербурга в Крым будут следовать по новому маршруту

Для доставки пассажиров к конечным пунктам назначения организована система автобусных шаттлов.

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Крыму вводится временная корректировка маршрутов пассажирских поездов дальнего следования. В целях безопасности ночное движение составов на полуострове сокращается, что напрямую затронет путешественников из Санкт-Петербурга.

Изменения коснутся двух популярных поездов "Таврия", следующих с Северо-Запада: поезда № 7/8 сообщением Санкт-Петербург — Севастополь, а также поезда № 77/78 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь. Теперь их путь будет начинаться и заканчиваться на станции Керчь Южная. При этом поезд № 179/180 до Евпатории продолжит курсировать по прежнему расписанию без изменений.

Для доставки пассажиров к конечным пунктам назначения организована система автобусных шаттлов. Сразу после прибытия поезда в Керчь людей будут встречать специальные автобусы с указанием направлений (Симферополь, Севастополь, Джанкой, Владиславовка). Пассажиры смогут пересесть в транспорт, следующий до станции, указанной в их железнодорожном билете. Аналогичная схема будет работать и в обратном направлении: автобусы будут собирать туристов в городах Крыма для отправки к отправлению поезда из Керчи. Подробное расписание стыковочных рейсов уже опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым.

Решение о корректировке схемы движения принималось совместно государственными органами и транспортными ведомствами для обеспечения максимальной безопасности пассажиров при сохранении стабильного потока перевозок в курортный сезон.

Ранее мы сообщили о том, что поезд "Красная стрела" отправился в юбилейный рейс из Петербурга в Москву.

Фото: пресс-служба "Гранд сервис экспресс"