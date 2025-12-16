В Шлиссельбурге агрессивная собака напугала прохожих

Собранные материалы будут переданы в Управление ветеринарии Ленинградской области.

9 июня 2026 года в полицию Кировского района Ленинградской области поступили сообщения о собаке, которая бегала по улицам Шлиссельбурга и проявляла агрессию к прохожим. Инцидент произошёл на территории Северного переулка и улицы Малоневский канал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место оперативно прибыл участковый уполномоченный. В ходе проверки был установлен владелец животного. Мужчина признал свою вину, объяснив, что собака вырвалась из-под контроля во время приёма товара от курьера.

По данным полиции, заявлений от граждан и сообщений из медучреждений о пострадавших в результате нападения не поступало. Тем не менее, собранные материалы будут переданы в Управление ветеринарии Ленинградской области. Ведомство рассмотрит вопрос о привлечении владельца к административной ответственности по ст. 8.52 КоАП РФ (нарушение правил содержания домашних животных).

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, убивший свою собаку в Первомайском, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)