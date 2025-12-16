Андрей Белоусов выступил на семинаре по ДНЯО.

Москва настаивает на том, чтобы американское ядерное оружие было выведено с европейской территории, а вся инфраструктура для его размещения на территории этого региона была демонтирована. Соответствующее заявление сделал председатель российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям при министерстве иностранных дел Андрей Белоусов. Такой комментарий чиновник сделал перед коллегами, выступая в ходе семинара ПИР-Центра.

Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим. Андрей Белоусов, глава Минобороны России

Российские руководство настаивает на том, чтобы американское ядерное оружие было выведено из Европы, возвращено обратно в США.

В "Востоке" собирают усилители сигнала для БПЛА.

Фото: Минобороны России