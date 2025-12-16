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В аэропорту Пулково прокомментировали отмены рейсов
Сегодня, 13:22
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В аэропорту Пулково прокомментировали отмены рейсов

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В настоящее время задержаны только пять самолетов – в Сочи, Геленджик и Самару.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково прокомментировали информацию о массовых отменах рейсов 10 июня. Сведения не соответствуют действительности, заявили в авиагавани. 

Аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время задержаны только пять самолетов – в Сочи, Геленджик и Самару. Это связано с ограничениями воздушного пространства. 

Отмененные рейсы на табло – плановая корректировка расписания авиакомпаниями. Это нормальная практика для авиакомпаний, когда по высокочастотным направлениям резервируются слоты, которые могут быть не использованы. Рейсы могут отображаться на табло, но в данном случае они заблаговременно отменены. 

Пресс-служба Пулково 

Ранее на Piter.TV: в Пулково задержали мужчину, покурившего в самолете из Минеральных Вод. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аэропорт, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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