В аэропорту Пулково прокомментировали отмены рейсов

В настоящее время задержаны только пять самолетов – в Сочи, Геленджик и Самару.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково прокомментировали информацию о массовых отменах рейсов 10 июня. Сведения не соответствуют действительности, заявили в авиагавани.

Аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время задержаны только пять самолетов – в Сочи, Геленджик и Самару. Это связано с ограничениями воздушного пространства.

Отмененные рейсы на табло – плановая корректировка расписания авиакомпаниями. Это нормальная практика для авиакомпаний, когда по высокочастотным направлениям резервируются слоты, которые могут быть не использованы. Рейсы могут отображаться на табло, но в данном случае они заблаговременно отменены. Пресс-служба Пулково

Ранее на Piter.TV: в Пулково задержали мужчину, покурившего в самолете из Минеральных Вод.

Фото: Piter.TV