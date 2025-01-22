Более 30 рейсов задержали в Пулково утром 7 августа

В аэропорту Пулково утром в четверг, 7 августа, было задержано отправление 37 авиарейсов.
Перенос вылета затронул рейсы авиакомпаний "Победа", "Россия", "Аэрофлот", "Смартавиа", "Нордвинд Эйрланйс", "ЮТэйр", "Уральские Авиалинии" и "Белавиа". Больше всего задержек пришлось на долю лоукостера "Победа". Отправление рейсов перенесли по следующим направлениям:
Самара (DP 609);
Минеральные Воды (DP 539);
Нижнекамск (DP 527);
Калининград (рейсы DP 529, DP 587 и DP 535);
Махачкала (DP 506);
Саратов (DP 593);
Нальчик (DP 511);
Астрахань (DP 519);
Ставрополь (DP 537);
Чебоксары (DP 525);
Владикавказ (DP 691);
Москва (рейсы DP 6824, DP 6822 и DP 206).
У группы "Аэрофлот" (совместно с дочерней компанией "Россия") отложены вылеты в Уфу (FV 6423/SU 6423), Краснодар (FV 6317/SU 6317), Пермь (FV 6583/SU 6583), Сочи (FV 6569/SU 6569) и Волгоград (SU 2936).
Также позже запланированного времени вылетят самолеты перевозчиков:
"Нордвинд Эйрлайнс": в Калининград (N4 283), Ижевск совместно с "Икаром" (EO 351/N4 351), Казань совместно с "Белавиа" (N4 243/B2 2113);
"Мираж Эйрлайнс": в Тегеран (MRJ 4876);
"РусЛайн": в Иваново (7R 107);
"Смартавиа": в Самару (5N 531) и Сочи (5N 545);
"Уральские авиалинии": в Калининград (U6 391).
Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом упал на 18%.
Фото: Piter.TV
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