Более 30 рейсов задержали в Пулково утром 7 августа

Больше всего задержек пришлось на долю лоукостера "Победа".

В аэропорту Пулково утром в четверг, 7 августа, было задержано отправление 37 авиарейсов.

Перенос вылета затронул рейсы авиакомпаний "Победа", "Россия", "Аэрофлот", "Смартавиа", "Нордвинд Эйрланйс", "ЮТэйр", "Уральские Авиалинии" и "Белавиа". Больше всего задержек пришлось на долю лоукостера "Победа". Отправление рейсов перенесли по следующим направлениям:

Самара (DP 609);

Минеральные Воды (DP 539);

Нижнекамск (DP 527);

Калининград (рейсы DP 529, DP 587 и DP 535);

Махачкала (DP 506);

Саратов (DP 593);

Нальчик (DP 511);

Астрахань (DP 519);

Ставрополь (DP 537);

Чебоксары (DP 525);

Владикавказ (DP 691);

Москва (рейсы DP 6824, DP 6822 и DP 206).

У группы "Аэрофлот" (совместно с дочерней компанией "Россия") отложены вылеты в Уфу (FV 6423/SU 6423), Краснодар (FV 6317/SU 6317), Пермь (FV 6583/SU 6583), Сочи (FV 6569/SU 6569) и Волгоград (SU 2936).

Также позже запланированного времени вылетят самолеты перевозчиков:

"Нордвинд Эйрлайнс": в Калининград (N4 283), Ижевск совместно с "Икаром" (EO 351/N4 351), Казань совместно с "Белавиа" (N4 243/B2 2113);

"Мираж Эйрлайнс": в Тегеран (MRJ 4876);

"РусЛайн": в Иваново (7R 107);

"Смартавиа": в Самару (5N 531) и Сочи (5N 545);

"Уральские авиалинии": в Калининград (U6 391).

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом упал на 18%.

Фото: Piter.TV