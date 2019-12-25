"Убийца Starlink": в России разрабатывают комплекс РЭБ для борьбы с дронами

Новая система будет лишать вражеские ударные БПЛА спутниковой связи.

Система радиоэлектронной борьбы "Ястреб‑С", предназначенная для противодействия беспилотникам со связью Starlink, находится в стадии разработки. Проект реализуют компания НПП совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ), сообщила газета "Известия" со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

По данным издания, комплекс "Ястреб‑С" будет блокировать работу вражеских БПЛА, оснащённых оборудованием Starlink, в момент приближения к охраняемому объекту. Рабочий диапазон системы охватывает частоты от 100 мегагерц до 15 гигагерц — этого достаточно, чтобы охватить практически весь спектр частот, используемых украинскими беспилотниками.

Кроме функций радиоэлектронной борьбы, "Ястреб‑С" способен выполнять задачи радиоэлектронной разведки, в частности, перехватывать видеосигнал, передаваемый с дронов противника.

В России уже есть и другие решения для противодействия Starlink. Например, система "Волна‑Купол‑Гарант" ориентирована на подавление сигналов непосредственно на спутниках. Боевики ВСУ уже столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за российской "глушилки" Starlink.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)