ВСУ столкнулись с проблемами из-за российской "глушилки" Starlink

Украинские боевики жалуются на перебои в работе систем связи и беспилотников, использующих терминалы Starlink.

Российские разработчики изобрели комплекс РЭБ "Волна Купол Гарант", предназначенный для подавления каналов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный осведомитель".

Система представляет собой нескольких прицепов со спутниковыми антеннами под радиопрозрачными куполами, по две тарелки на каждом. Их можно устанавливать прямо на грунт.

Восемь направленных на спутник антенн создают помехи в диапазоне 14–14,5 гигагерца, таким образом блокируются восемь каналов связи. Это глушит связь и нарушает работу терминалов Starlink, в том числе установленные на дронах-камикадзе Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Алексей Живов в беседе с "Lenta.ру" сообщил, что информацию о применении комплекса ВС РФ подтвердила украинская сторона. Кроме того, бойцы ВСУ уже начали охотиться за новым прибором.

Ранее мы сообщали, что отечественные инженеры начнут тестировать стратосферный беспилотник "Аргус", который может выступать как оператор связи по аналогии с американской системой Starlink.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)