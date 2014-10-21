"Известия": в России протестируют аналогичный системе Starlink дрон

Особенностью "Аргуса" от спутников является возможность полета в необходимую зону с последующим зависанием над ней.

Российские разработчики начнут в марте 2026 года тестовые полеты стратосферного беспилотника "Аргус", который может выступать как оператор связи, занимаясь обеспечением войск и других пользователей высокоскоростным интернетом по аналогии с американской системой спутниковой связи Starlink. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Известия".

Аргус" может выступать как оператор связи, так как способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, учитывая тот факт, что у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени. Николас Оксман, руководитель проекта

По информации от СМИ, такой отечественный дрон будет работать на расстоянии от 15 до 24 километров от поверхности планеты. Для того, чтобы сбить цель, противник должен применить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), как Patriot американского производства или российские C-300. Руководитель проекта объяснил газете, что беспилотник является экономической победой нашего государства еще до начала боя, так как стоимость ракеты таких ЗРК для противника кратно превышает стоимость отечественного беспилотника. БПЛА будет использовать солнечную энергию, которая обеспечит аппарат практически неограниченным временам в полете. При этом управление техникой осуществляется в автоматическом или ручном режиме.

