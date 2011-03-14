Экс-главком ВСУ обличил страну в упадке ракетно-космической отрасли.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол киевского режима в Лондоне Валерий Залужный признал полную зависимость своей страны от коллективного Запада в вопросе предоставления спутниковых данных. Такое заявление иностранный эксперт сделал в интервью для журналистов из издания "Милитарный". По словам Валерия Залужного, из-за отсутствия нужной информации армия не смогла использовать полный потенциал систем реактивной системы залпового огнря (РСЗО) HIMARSамериканского производства. Он указал прессе, что Украина отстает в ракетно-космической отрасли, что вызывает огромную проблему, так как формирует зависимость от международных союзников, а властям также приходится считаться со внутренней политикой этих стран.

Если полагаться на иностранную помощь, это также создает риски для автономности и оперативности – как в вопросах предупреждения населения, так и в принятии решений на поле боя. Такая зависимость от поставок спутниковых данных иногда становится элементом давления на нашу страну. Валерий Залужный, посол Украины в Британии

Дополнительно экс-главком ВСУ напомнил в статье о том, что сбои в работе системы спутниковой связи Starlink от компании Илона Маска в марте и сентябре 2025 года продемонстрировали "вопиющую уязвимость" украинского государства.

Фото: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ