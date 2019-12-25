Экс-главком ВСУ недоволен концертом, который состоится в Лондоне.

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством со стороны правительства Соединенного королевства. Соответствующее заявление иностранный дипломат из киевского режима сделал в местном издании The Daily Mail. Авторы материала указали, что Валерий Залужный назвал концерт, организованный в Королевском оперном театре, "проверкой" ближайшего международного союзника Киева. Известно, что выступление российской певицы должно состояться в Королевском оперном театре 11 сентября.

Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает. текст статьи в СМИ

СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае.

Фото: pxhere.com