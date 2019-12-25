СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае

В Британии оценили военный парад, состоявшийся в Пекине.

Встреча российского президента Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на военном параде в КНР стала посланием для коллективного Запада. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из издания The Guardian.

По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками статья в иностранном СМИ

Напомним, что масштабный торжественный парад прошел в среду, 3 сентября, на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч местных военнослужащих, более сотни самолетов и сотен единиц наземной техники Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Власти ранее указывали общественности, что весь боевой арсенал, который демонстрируется на мероприятии в 2025 году, произведен отечественным производством и уже находится на вооружении государства. По приглашению Си Цзиньпина на церемонии присутствовали политические лидеры 26 стран.

Фото: pxhere.com