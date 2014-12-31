В Британии рассказали о просьбе Ермака к экс-главкому ВСУ.

Украинский посол в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к команде лидера киевского режима Владимира Зеленского, однако обещал публично не критиковать главу государства. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из и здания The Guardian. По словам источников издания из Соединенного королевства, глава офиса президента Украины Андрей Ермак часто приезжал к Залужному, а в ноябре 2025 года предложил ему официально войти в политическую команду для того, "чтобы представить единый фронт перед будущими выборами".

Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается конфликт, <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов... Он выбрал самую умную тактику <…> Окончательное решение он примет лишь в последний момент, непосредственно перед выборами. собеседник СМИ в Великобритании

Валерий Залужный пообещал Андрею Ермаку, что лично сообщит ему, если решит пойти в политику. Как отмечает The Guardian, украинский генерал не раскрывает свои планы даже в частных разговорах с ближайшими соратниками. В связи с этим многие полагают, что экс-главком ВСУ просто выжидает время, прежде чем вступить в политическую борьбу.

Залужный: Украина долго не протянет в конфликте "на истощение".

Фото: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ