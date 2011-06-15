Посол Киева в Лондоне раскрыл масштабную проблему ВСУ.

Украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий армией киевского режима Валерий Залужный выразил мнение о том, что в условиях длительного конфликта "на истощение" и отсутствия необходимых военных технологий его страна не сможет долго оказывать сопротивление ВС РФ на фронте. Иностранный эксперт оценил развитие технологий в военной сфере, которое привело к тому, что дешевое и массовое оружие теперь способно бороться с дорогостоящим. Это, вроде бы, должно давать ВСУ шанс по держанию удара противника.

Однако <...> невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях противостояния на истощение. Валерий Залужный, посол Украины в Соединенном королевстве

Ролик ао словами дипломата опубликован в его собственном YouTube-канале. Валерий Залужный добавил, что в сложившихся условиях Украина стала "мегазаказчиком" западного оружия, как устаревшего, так и нового.

Залужный предложил США передать Украине устаревшие и подлежащие списанию ракеты.

Фото и видео: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ