Посол Украины в США рассказал о том, что скоро ракеты Hellfire устареют в техническом плане.

Украинский посол в Вашингтоне Валерий Залужный считает, что киевский режим мог бы использовать устаревшие и подлежащие списанию западные ракеты американского производства, что позволит Белому дому якобы даже сэкономить на их утилизации. Соответствующее заявление иностранный дипломат, бывший главнокомандующий ВСУ сделал в интервью местному изданию "Украинская правда". Эксперт указал, что Америка на текущий момент обладает значительными запасами устаревших или готовых к утилизации вооружений, передача которых для ВСУ могла бы стать действенным решением в поддержке страны.

К концу 2023 года США произвели более 170 тыс. ракет Hellfire различных модификаций. Значительная часть этих боеприпасов была произведена в 1998 - 2018 годах, а срок их службы обычно составляет 20-25 лет, после чего они подлежат официальному снятию с вооружения или утилизации. Валерий Залужный, посол Украины в США

Валерий Залужный отметил, что ракеты Hellfire в ближайшее время устареют и в технологическом плане, поскольку США переходят на новый тип ракет "земля - воздух" JAGM, которые должны полностью заменить собой Hellfire.

США требуют от Украины согласие на прекращение огня для подписания сделки по ресурсам.

Фото: ЗАЛУЖНИЙ