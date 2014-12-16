США требуют от Украины согласие на прекращение огня для подписания сделки по ресурсам

Американская сторона представила новые условия.

Америка требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с РФ в качестве условия для подписания сделки по полезным ископаемым. Таким образом США намереваются настаивать на том, чтобы именно Киев взял на себя обязательства по прекращению боевых действий с РФ. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Корреспондет Axios также сообщает, что официальные лица США и Украины проведут встречу 12 марта. Она состоится на территории Саудовской Аравии, в Эр-Рияде.

Американскую делегацию будет представлять госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. По данным Fox News, от США на мероприятии также будет присутствовать спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Со стороны Украины участие во встрече примет старший помощник президента Андрей Ермак.

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