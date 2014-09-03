Валерий Залужный: в Украине сейчас практически некому реально воевать

Бывший главком ВСУ рассказал о "критических потерях" на фронте.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Украинском католическом университете заявил, что в стране сейчас практически нет тех, кто реально может воевать. Его слова передает издание Telegraf.

По данным Залужного, в настоящий момент украинская армия потеряла около 50 тыс. убитыми и свыше 300 тыс. ранеными.

Посчитайте, что такое 50 тысяч убитых из 5,5 миллиона стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. Валерий Залужный, экс-главком ВСУ

Он также отметил, что российская армия несет не менее критичные потери. По данным экс-главкома, с начала спецоперации ВС РФ потеряли 250 тыс. человек убитыми.

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Фото: Страница Залужного в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)