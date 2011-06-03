Захарова: никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы

В МИД России оценили план Лондона и парижа по отправке миротворцев на Украину.

В Москве считают, что никакие передышки на фронте для Вооруженных сил Украины не могут быть приемлемы. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 6 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что власти во Франции и Великобритании пытаются любой ценой добиться режима перемирия в европейском регионе, чтобы не допустить обвала фронтовой линии для армии киевского режима. По мнению сотрудницы МИД РФ, именно об этом свидетельствует западная инициатива по отправке в зону боевых действий европейских миротворческих сил. Дипломат уточнила, что для мирного урегулирования конфликта требуется иметь твердые договоренности.

Раньше были мирные планы Зеленского, сейчас была вброшена франко-британская инициатива по Украине для развертывания на Украине европейских войск. Все это ни на что не опирается и не имеет правовых оснований. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию.

Фото и видео: МИД России