Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию

В МИД РФ оценили слова Макрона об угрозе, исходящей от Москвы для Европы.

Официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова прокомментировала в собственном Telegram-канале телевизионное обращение французского президента Эммануэля Макрона к нации. В нем глава европейского государства подчеркнул, что Москва стала "угрозой" для Парижа и всего региона. В связи с таким заявлением в российском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом о том, зачем Елисейский дворец направил в нашу страну своего посла.

Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить"... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что среди кандидатур, называемых на должность нового посла Франции в России западные СМИ называют постоянного представителя этой страны во Всемирной организации, дипломата Николя де Ривьера.

Захарова – о скандале в Молдавии: "Катюшу" поют даже на румынском.

Фото: МИД России