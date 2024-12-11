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Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию
Сегодня, 9:55
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Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию

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В МИД РФ оценили слова Макрона об угрозе, исходящей от Москвы для Европы.

Официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова прокомментировала в собственном Telegram-канале телевизионное обращение французского президента Эммануэля Макрона к нации. В нем глава европейского государства подчеркнул, что Москва стала "угрозой" для Парижа и  всего региона. В связи с таким заявлением в российском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом о том, зачем Елисейский дворец направил в нашу страну своего посла.

Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить"...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что среди кандидатур, называемых на должность нового посла Франции в России западные СМИ называют постоянного представителя этой страны  во Всемирной организации, дипломата Николя де Ривьера.

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Фото: МИД России

Теги: мария захарова, посол, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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