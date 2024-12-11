Захарова – о скандале в Молдавии: "Катюшу" поют даже на румынском

В МИД России возмущены там, что музыкантам пришлось извиняться на песню перед Кишиневом.

В Москве прокомментировали скандал, который ранее произошел на музыкальном фестивале в Молдавии, где израильский оркестр спел песню "Катюша" на иврите. В российском внешнеполитическом ведомстве возмутились тому факту, что артистам из еврейского государства, решившимися исполнить композицию на музыку Матвея Блантера, пришлось потом за свое решение извиняться перед Кишиневом. В МИД РФ указали, что "Катюша" поется даже на румынском языке, а также на других, так как песня остается одним из символов Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ее любят по всему миру. Такую реакцию на ситуацию дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Молдавия дала такое количество героев времен Великой Отечественной войны. Молдавия – музыкальная страна, в которой "Катюшу" знают, любят и исполняли всю жизнь молдавские же певцы и певицы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что "Катюша" сталаодним из символов борьбы с нацизмом и фашизмом, а также символом стойкости людей, символом любви, которая способна пережить даже такой ужас, как Вторая мировая война.

Захарова: в пятой точке у этой дивы было вставлено распятие.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik