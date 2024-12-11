Захарова: в пятой точке у этой дивы было вставлено распятие

В МИД РФ прокомментировали оскорбление чувств верующих, которое произошло на красной ковровой дорожке в США.

В Москве указали на "культ антиценностей", который проявляется в странах коллективного Запада. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница из внешнеполитического ведомства отметила, что буквально две недели назад одна из американских див прошла по красной ковровой дорожке на очередной торжественной церемонии. Необычным для Марии Захаровой показалось то, как была одета эта девушка. Она обратила внимание, что говорит о влиятельно звезде в мире местного шоу-бизнеса в откровенном полупрозрачном платье, в котором была"изюминка", обращавшая внимание аудитории на "пятую точку" гостьи мероприятия.

Я не ханжа в этом смысле. Понятно, что практически ничего на ней не было – только какая-то тюлевая занавеска. И сзади у нее на том месте, которое должно быть прикрыто, вставлено распятие... даже говорить об этом сложно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: западноевропейских политиков выращивают в инкубаторах.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik