Захарова: западноевропейских политиков выращивают в инкубаторах

В МИД России указали на плачевное состояние европейского политического сообщества.

Европейские политики не знают историю своих государств, потому что их выращивают в инкубаторах.Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что ранее западноевропейские лидеры получали "все вилы трибун", но сейчас они просто не понимают, что им делать, поэтому находятся в абсолютной прострации. По словам сотрудницы МИД РФ, у иностранцев просто уходит из-под ног почва. Ранее они стояли на базе американского либерализма, который щедро оплачивал международным союзникам их "идеологический антимир".

Вы же видите – малограмотные, малообразованные, не знающие ни своей истории, про чужую вообще молчу, в принципе зацепиться не за что. Как "переобуться" они могут? Они плоть от плоти были натасканы на эту тему. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik