Захарова рассказала про письма от американских школьников в годы СССР

В МИД РФ вспомнили детство в школе с углубленным изучением английского языка.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали про письма от американских школьников, сделанные детьми в годы Советского Союза. Официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе напомнила, что речь идет о второй половине 80-ых годов XX века, когда в нашем государстве началась перестройка. В тот момент чиновн ица была еще маленькой девочкой, которая ходила в школу. Тогда у Москвы пошли первые контакты с Вашингтоном, а так как у образовательного учреждения, в котором училась Мария Захарова, было углубленное изучение английского языка, то детям неожиданно принесли на урок письма от американских детей. Дипломат рассказала о реакции ее учительницы на письмо одной из иностранок, которая рассуждала о боге.

Очень смешно, и я, конечно, никогда не скажу, как звали преподавательницу, она еще видимо была такой старой закалки. Он говорит: "Я вам принесла письма от американских детей, вы значит дома их разберите и напишите ответ". Ну и мне дает одно такое письмо и говорит: "Только смотри, тут она девочка какая-то в начале рассуждает о боге, я тебе это вырву, нечего тебе это читать". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik