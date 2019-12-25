Европейская страна планирует изменить обозначения военной техники на более нейтральное.

Власти Швеции демонтируют недавно установленные дорожные знаки из-за того, что изображение танка на них похоже на силуэт советского Т-80. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из местного издания Svenska Dagbladet. В СМИ пояснили, что по поручению командования вооруженных сил Шведское транспортное управление ранее установило объекты на семи мостах в северной части европейской страны. Эти дорожные знаки призваны указывать на грузоподъемность переправы для различных типов военной техники. В статье уточнили, что знаки были изготовлены в соответствии со стандартами Североатлантического военного альянса. Требования НАТО говорят о том, что на знаках должна быть изображена механизированная техника. Однако нет никаких уточнений о том, как именно она должна выглядеть.

Изображения техники на знаках призваны символизировать типовую гусеничную механизированную машину и колесную машину. И мы заметили, что один из значков очень похож на Т-80. Кристиан Ролл из управления материально-технического обеспечения Вооруженных сил Швеции

Шведская газета отмечает, что знаки демонтируются и изготавливаются новые с более общим изображением танка.

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Фото: Phxere.com