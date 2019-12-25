Швеция экстрадировала в США россиянина по обвинению в обходе санкций

Минюст США рассказал о том, какое обвинение предъявлено Александру Суворову.

Шведские власти экстрадировали на американскую территорию 52-летнего гражданина России Александра Суворова. Мужчина обвиняется в незаконных поставках микроэлектроники двойного назначения в РФ через подставные компании в Гонконге. Соответствующие данные опубликовали представители местного министерства юстиции.

В рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк; ожидается. пресс-релиз Минюста США

Следственные органы полагают, что в период с марта 2022 по апрель 2023 года Адександр Суворов якобы закупал у американских компаний микроэлектронику двойного назначения для заказчиков из России. В целях сокрытия конечных получателей, оплата и перевалка проводились через гонконгскую подставную фирму GS Group Limited. Суммарно по всем трем инкриминируемым пунктам государственного обвинения подозреваемому грозит до 45 лет тюремного заключения и штраф до 1,75 миллиона долларов.

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