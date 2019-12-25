Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти
Сегодня, 10:31
Тодд Бланш рассказал о том, как страна защищает санкции от обхода.

Американское министерство по юстиции намерено преследовать в судебном порядке любую сторону, которая будет приобретать или продавать находящуюся под санкционным давлением вашингтонской администрации иранскую нефть. Соответствующей информацией через социальные сети поделился местный исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Тодд Бланш.

Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть, находящуюся под санкциями.

Тодд Бланш, и.о. генпрокурора и главы Минюста США

Ранее лидер Белого дома, республиканец Дональд Трамп заявил о намерениях установить "полную блокаду" Ирана на море, которая по своему характеру будет схожа с аналогичными действиями против Венесуэлы, которые фиксировались в конце 2025 года.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Acting AG Todd Blanche

