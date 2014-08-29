Минюст опубликовал все "записи, документы, сообщения и материалы расследования", находящиеся в его распоряжении по делу экономиста.

Министр юстиции, генеральный прокурор в США Пэм Бонди опубликовала в открытом доступе список из более чем 300 имен известных деятелей, фигурирующих в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующими данными со зрителями поделились местные журналисты с телеканала Fox News со ссылкой на официальное письмо чиновницы членам Конгресса. В документе говорится о бывших и действующих политических деятелях, чьи имена хотя бы раз упоминались в опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна. В частности, в перечне оказались британский принц Гарри, американская звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян, музыканты Курт Кобейн и Брюс Спрингстин, певица Бейонсе, режиссер Вуди Аллен и другие личности.

Материалы не подверглись редактированию из чувства неловкости, ущерба репутации или политической чувствительности. цитита письма Пэма Бонди

Захарова отметила комфортные условия содержания в тюрьме сообщницы Эпштейна.

Фото: pxhere.com