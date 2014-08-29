Минюст США опубликовал список из 300 знаменитостей, попавших в файлы Эпштейна

Министр юстиции, генеральный прокурор в США Пэм Бонди опубликовала в открытом доступе список из более чем 300 имен известных деятелей, фигурирующих в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующими данными со зрителями поделились местные журналисты с телеканала Fox News со ссылкой на официальное письмо чиновницы членам Конгресса. В документе говорится о бывших и действующих политических деятелях, чьи имена хотя бы раз упоминались в опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна. В частности, в перечне оказались британский принц Гарри, американская звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян, музыканты Курт Кобейн и Брюс Спрингстин, певица Бейонсе, режиссер Вуди Аллен и другие личности.
Материалы не подверглись редактированию из чувства неловкости, ущерба репутации или политической чувствительности.
цитита письма Пэма Бонди
Захарова отметила комфортные условия содержания в тюрьме сообщницы Эпштейна.
