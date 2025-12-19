В МИД РФ сравнили условия, в которых содержалась Мария Бутина с Гислейн Максвелл и Андерсом Брейвиком.

В Москве обратили внимание на "весьма комфортабельные" условия тюремного содержания, в которых содержится помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница рассказала о том, что

Сейчас на нашей планете присутствует Гислейн Максвелл - подельница всего вот этого непотребства. Человек, опять же, если еще так можно сказать, который приводила, и это доказано уже, в эти все круги ада девочек, заставляя их становиться сутенершами. <...> Она сидит сейчас в этих весьма комфортабельных условиях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

,В Москве напомнили, что российскую гражданку Марию Бутину посадили в одиночную камеру. Она провела полгода в карцере, в котором ее каждую ночь будили потому, что в ее карточке стояла отметка о том, что женщина якобы имеет суицидальные наклонности. Мария Захарова уточнила, что в заключении над нашей соотечественницей издевались, кормили гнилью и раздевали догола. Однако в тоже время для террориста Андерса Брейвика американцы создали условия, "близкие к магазину IKEA".

Напомним, что в 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Максвелл, которая является британской подданной, к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних лиц. Прокуратура уведомила общественность о том, что фигурантка уголовного дела состояла в близких отношениях с Джеффри Эпштейном. По утверждению местных властей, Максвелл находила для своего любовника будущих жертв, а также склоняла их к предоставлению сексуальных услуг важным людям и устраивала так, чтобы затем эти девушки не обращались в правоохранительные органы.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik