Сегодня, 10:39
Захарова назвала заявления Макрона о диалоге с Россией игрой в наперстки

В МИД России рассказали о том, чего добивается президент Франции на внешнеполитическом треке.

Заявления французского президента Эмманюэля Макрона о необходимости возобновления диалога с Москвой больше похожи в большей степени на игру в наперстки. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница рассказала о том, что надо знать историю для того, чтобы понимать, что подобные политические игры уже происходили. Речь идет о том, что в  40-е годы XX века существовала Франция Виши - коллаборациониста, а также Францией Сопротивления. 

Не хочется говорить об игре в два стула, но здесь в большей, наверное, степени сейчас мы видим не какую-то глубинную игру политическую - шахматная доска, партия и так далее, - сколько какое-то наперстничество. Вот это в большей степени игра в наперстки.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее лидер Елисейского дворца в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung сообщил, что предложил нескольким европейским партнерам возобновить диалог с  российским руководством. По мнению президента Франции, нынешний формат мирных переговоров по Украине, когда американские делегаты обсуждают условия  урегулирования кризисной ситуации  с Россией без европейцев, "не является оптимальным". 

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

