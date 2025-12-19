Захарова назвала заявления Макрона о диалоге с Россией игрой в наперстки

В МИД России рассказали о том, чего добивается президент Франции на внешнеполитическом треке.

Заявления французского президента Эмманюэля Макрона о необходимости возобновления диалога с Москвой больше похожи в большей степени на игру в наперстки. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница рассказала о том, что надо знать историю для того, чтобы понимать, что подобные политические игры уже происходили. Речь идет о том, что в 40-е годы XX века существовала Франция Виши - коллаборациониста, а также Францией Сопротивления.

Не хочется говорить об игре в два стула, но здесь в большей, наверное, степени сейчас мы видим не какую-то глубинную игру политическую - шахматная доска, партия и так далее, - сколько какое-то наперстничество. Вот это в большей степени игра в наперстки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее лидер Елисейского дворца в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung сообщил, что предложил нескольким европейским партнерам возобновить диалог с российским руководством. По мнению президента Франции, нынешний формат мирных переговоров по Украине, когда американские делегаты обсуждают условия урегулирования кризисной ситуации с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

