В МИД России оценили решение Генассамблеи по кандидатуре немецкого дипломата.

Бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок назначили на место председателя Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы фальсифицировать историю и заставить мир забыть о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление журналистам издания "Комсомольская правда" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа - в прошлом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в 2025 году Генеральная ассамблея ООН проголосовала за назначение Анналены Бербок председателем 80-й сессии. немецкий дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ранее Мария Захарова заявила, что избрание экс-главы МИД ФРГ на должность во Всемирной организации наносит удар не только имиджу, но и функционированию всей системы ООН.

Фото и видео: МИД России