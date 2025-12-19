В МИД России рассказали о ситуации на Украине, на которую западные СМИ закрывают глаза.

Западные журналисты боятся потревожить спячку региональной аудитории, поэтому не показывают им природу киевского фашизма. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы добавила, что такой случай пресса из Евросоюза и США упустила накануне, когда на территории украинской столицы проводился съезд под названием "Идеология, теория и стратегия правого движения".

На днях CNN, BBC, CBC, ZDF и прочие западные медиа упустили уникальную возможность показать своей аудитории истинную природу киевского эзотерического фашизма, по сути сатанизма*... В этом адском антураже Христос выглядел распятым повторно. Западные СМИ это не покажут никогда. Как не включают они трансляции с центральных улиц Львова и Киева во время некроманских маршей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России добавили, что сходка украинских экстремистов состоялась в Киеве 7 февраля. Мария Захарова сообщила, что в зале собрался гремучий коктейль "псевдорелигиозных ухилянтов" из состава ВСУ, ГУР и национальных батальонов. Известно, что на мероприятии участникам показали репродукцию картины кисти известного художника Диего Веласкеса "Распятый Христос", а рядом находился плакат с символами палачей Христа - венка, меча и трех щитов римских легионеров. С другой стороны на сцене расположилась современная нацистская атрибутика из "Азова"***.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

*** "Азов" признан в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена

Фото: МИД России