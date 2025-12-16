Лобода избавилась от последнего имущества в России

Трехэтажный дом артистки находится в поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе.

У украинской певицы Светлана Лобода больше нет жилья в России. После трех лет попыток она продала свой роскошный особняк в Подмосковье, сообщил Telegram-канал Mash.

Экс-участница группы "ВИА Гра" пыталась избавиться от дома с 2023 года. Его общая площадь составляет 1200 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, две столовые, бассейн, джакузи, бильярдная комната и бар. Участок украшен ухоженным садом с беседкой, здесь же есть гостевой коттедж, жилье для персонала, пост охраны и гараж.

Изначально Лобода хотела выручить с недвижимости 650 миллионов рублей, но позже стоимость подняли на 200 миллионов. Пока риэлторы искали покупателей дом сдавался в аренду за 1,3 миллиона рублей в месяц.

Новым владельцем особняка Светланы Лободы стал один из крупных российских бизнесменов, его имя не называется. Сделку заключили еще в мае.

Ранее мы сообщали, что Лобода выгнала со своего концерта зрительницу после того, как она отказалась в микрофон осудить действия России.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)