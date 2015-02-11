Лобода выгнала с концерта зрительницу из-за отказа осудить Россию

От певицы потребовали отказаться от политизации во время концерта, запланированного в ОАЭ.

Украинская певица Светлана Лобода, которая с началом специальной военной операции выступила резко против России и сбежала с территории своей страны в европейский регион, выгнала со своего концерта зрительницу. Видео недавнего инцидента опубликовала в Telegram-канале журналистка Алена Жигалова. Сотрудники певицы отметили, что видеоролику уже два года. Известно, что указанный конфликт произошел во время выступления исполнительницы в Ереване. В рамках музыкального шоу артистка позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась русская женщина по имени Юлия. Певица указала ей, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия Москвы. Светлана Лобода услышала отказ, после чего выгнала женщину с мероприятия. Это произошло несмотря на то, что потерпевшая оплатила билет за концерт.

Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, в противном случае я вас попрошу уйти, разговаривать я с вами не хочу. Светлана Лобода, певица

При этом уточняется, что аудитория поддерживала Юлию. Зрители убеждали ее не поддаваться на провокации со соороны Светланы Лободы. Некоторые люди в толпе встретили слова украинки гулом и свистом.

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Фото и видео: Telegram / НЕОПРА, БЛИН!