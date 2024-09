Музыканты планируют выпустить новый альбом.

Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену. Участники презентовали поклонникам своего творчества новых членов музыкального коллектива. Во время прямого эфира на YouTube-канале, вокалист и гитарист Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна, а также вокалистку Эмили Армстронг. Девушка заменит собой умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона. Дополнительно коллектив исполнил свежую композицию The Emptiness Machine. Песня появится на новом альбоме. Он получит название From Zero и выйдет в свет 15 ноября.

Напомним, что Linkin Park была основана в 1996 году. Группа неоднократно номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy, дважды удостаивалась этой награды. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров. Летом 2017 года группа лишилась солиста: Беннингтон покончил жизнь самоубийством.

