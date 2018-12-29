Напомним, солист популярной группы Linkin Park ушел из жизни 20 июля. У Честера Беннингтона остались жена и шестеро детей.

В среду, 9 января, в сети появилась посмертная песня лидера Linkin Park. Ролик размещен на YouTube платформе.

Известно, что композиция "Cross Off" была записана за несколько месяцев до трагической гибели музыканта.

Трек стал синглом к альбому Мортона Anesthetic, релиз которого планируется на 1 марта 2019 года.

Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер и его голос: удивительный, мощный и одновременно такой волнующий отметил Мортон

Напомним, солист популярной группы Linkin Park ушел из жизни 20 июля. У Честера Беннингтона остались жена и шестеро детей.

Ранее мы сообщали о том, что Комедия "Полицейский с Рублевки" собрала в кинотеатрах 1,4 миллиарда рублей

Видео:MarkMortonVEVO