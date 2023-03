Linkin Park выпустила неизданный ранее трек Fighting Myself с вокалом Честера Беннингтона

Обновленное издание альбома Meteora выйдет 7 апреля.

Американская рок-группа Linkin Park представила в социальных сетях ранее неизданную композицию Fighting Myself с вокалом умершего солиста Честера Беннингтона. На официальном YouTube-канале авторы опубликовали клип на трек. Он полностью создан нейросетью Kaiber. Известно, что данная работа должна была войти в состав песен к альбому Meteora, который вышел в 2003 году. Как и ранее выпущенный трек Lost, она войдет в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия. Кроме самого Беннингтона, в указанной записи можно слышать вокал одного из основателей рок-группы Майка Шиноды. К знаковой дате группа готовит переиздание Meteora. В обновленную версию альбома попадут 14 композиций: Myself, More The Victim, Massive, Healing Foot, Wesside и Resolution. Выход пластинки в свет намечен на 7 апреля. Обновленное издание Meteora будет доступно пользователям в виде серии ограниченных физических изданий, включая тройной компакт-диск, четырехдисковый LP и бокс-сет "супер-делюкс".

Напомним, что Альбом Meteora был опубликован еще 2003 году. На территории США удалось продать более 6,2 млн копий диска, а также еще 27 млн — по всему миру. На второй студийной пластинке Linkin Park оказались такие треки как Numb, Somewhere I Belong, Faint и Session. Numb, по версии чарта Modern Rock Tracks, стала песней года.

SHAMAN показал клип на новую песню "Самый русский хит", впервые не выступив автором текста.

Фото и видео: YouTube / Linkin Park