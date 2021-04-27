Следователи проверяют случаи травм после падения деревьев в Петербурге

После шторма в городе зафиксировано пять инцидентов с пострадавшими — все они получили травмы от упавших деревьев.

Следователи Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу проводят доследственные проверки по фактам травмирования горожан в результате падения деревьев во время недавнего шторма. Согласно официальным данным, пострадали пять человек.

В числе пострадавших — 65-летняя женщина, на которую в поселке Песочный упало дерево. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Аналогичные происшествия зафиксированы в Александровском парке, в Кронштадте, на Литейном проспекте и в Ольгино. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Петербурга упал старейший серебристый клён.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга