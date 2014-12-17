В Ботаническом саду Петербурга упал старейший серебристый клён

Штормовой ветер повредил редкий экземпляр дерева, высаженного ещё в первой половине XX века.

В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге был повален старый серебристый клён, посаженный до 1934 года. Об этом сообщили представители Ботанического сада БИН РАН.

Серебристый клён (Acer saccharinum), происходящий с востока Северной Америки, известен благодаря характерной окраске тыльной стороны листьев. Дерево, к 1946 году достигшее 20 метров, не выдержало ураганного ветра, чему способствовала хрупкость древесины, типичная для данного вида.

По словам сотрудников сада, средняя продолжительность жизни серебристого клёна составляет от 100 до 130 лет. Однако в северо-западных широтах России эти деревья часто страдают от ветров и штормов. В то же время они быстро растут и хорошо приспосабливаются к городским условиям, включая повышенную влажность и подтопления.

На своей родине такие клёны играют важную экологическую роль — в их дуплах гнездятся птицы, такие как скворцы и красноплечие трупиалы, а также находят укрытие млекопитающие, включая опоссумов и енотов.

В Ботаническом саду отметили, что неподалёку от викторной оранжереи уже подрастает новый экземпляр серебристого клёна.

Ранее Введенский сад на Загородном проспекте признан памятником.

Фото: Ботанический сад БИН РАН