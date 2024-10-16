Введенский сад на Загородном проспекте признан памятником

В 90-х годах прошлого века сад стал Введенским, в 2005-2006 годах провели капитальный ремонт.

Введенский сад на Загородном проспекте в Петербурге обрел статус регионального памятника. Его история связана с историей развития военного городка Семеновского полка, рассказали в городском КГИОП.

Впервые в России в 1836-1837 годах проложили железную дорогу от Северной столицы до Царского Села. Вокзал возвели на участке, где с середины XVIII века находилась деревянная церковь полка. На рубеже 1830-1840-х годов церковь разобрали, а в 1837 году по проекту архитектора Константина Тона на противоположной стороне улицы построили каменный полковой храм.

Собор разрушили в 1932 году, на его месте был распланирован сквер, называвшийся изначально Витебский. К 1997 году его площадь составляла 9,7 тыс. "квадратов", там росли липа, вяз, ясень, тополь, яблоня, клен, черемуха, ива, береза, груша, каштан, сирень, кизильник, жасмин, роза морщинолистая, барбарис и снежник. В 90-х годах прошлого века сад стал Введенским, в 2005-2006 годах провели капитальный ремонт.

Кроме того, в 2003 году на месте уничтоженного Введенского собора установлен памятный знак, который представляет собой композицию из двух элементов – гранитной основы в виде колонны и базовой части. На одном картуше изображена геральдическая композиция, символизирующая атрибутику Лейб-гвардии полка, и символика воинской Славы.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга