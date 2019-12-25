Мастерские Сестрорецкого технологического колледжа стали памятником

Здание и сейчас используют под образовательные нужды.

Здание учебно-производственных мастерских Сестрорецкого технологического колледжа имени С. И. Мосина на площади Свободы, 4, включили в список выявленных памятников. Об этом сообщили в КГИОП Петербурга 21 марта.

Сестрорецкий оружейный завод заработал в 1724 году. На рубеже XIX и XX веков производство возглавил конструктор оружия Сергей Мосин. По его инициативе в 1899 году учредили Ремесленную школу, в которой обучались дети рабочих. Сначала она была в здании полировочной мастерской. А в 1913 году для учреждения решили возвести новое здание. В 20-30 годах прошлого века заведение продолжало работать как фабрично-заводское училище. После войны организация снова сменила название – на ПТУ №120.

Сохранилась историческая отделка вестибюля. Речь идет о колоннах тосканского ордера, кессонированном потолке и световом фонаре, об актовом зале и о помещении мастерских. Здание и сейчас используют под образовательные нужды.

Ранее мы рассказывали о том, что здание школы "Ленэнерго" сохранят на улице Пугачева.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга