Здание школы "Ленэнерго" сохранят на улице Пугачева

Дом построили в 1933 году, автор в настоящее время не установлен.

Здание школы фабрично-заводского ученичества "Ленэнерго" на улице Пугачева, 5-7, получило статус ценного рядового объекта. Дом сохранят, сообщили в КГИОП Петербурга 20 марта.

Школу будут охранять как историческое здание. Запрещаются его демонтаж и изменение внешнего облика. Объект построили в 1933 году, автор в настоящее время не установлен. Первоначальные интерьеры не сохранились.

При этом в результате исследований, проведенных при подготовке новой редакции Закона №820-7, специалисты пришли к заключению, что здание школы ФЗУ "Ленэнерго" соответствует общим принципам формирования исторической среды Ленинграда-Петербурга, и рекомендовали его отнести к ценной рядовой застройке. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что прокурорская проверка выявила неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга