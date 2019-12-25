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Здание школы "Ленэнерго" сохранят на улице Пугачева
Сегодня, 10:59
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Здание школы "Ленэнерго" сохранят на улице Пугачева

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Дом построили в 1933 году, автор в настоящее время не установлен.

Здание школы фабрично-заводского ученичества "Ленэнерго" на улице Пугачева, 5-7, получило статус ценного рядового объекта. Дом сохранят, сообщили в КГИОП Петербурга 20 марта. 

Школу будут охранять как историческое здание. Запрещаются его демонтаж и изменение внешнего облика. Объект построили в 1933 году, автор в настоящее время не установлен. Первоначальные интерьеры не сохранились. 

При этом в результате исследований, проведенных при подготовке новой редакции Закона №820-7, специалисты пришли к заключению, что здание школы ФЗУ "Ленэнерго" соответствует общим принципам формирования исторической среды Ленинграда-Петербурга, и рекомендовали его отнести к ценной рядовой застройке. 

Пресс-служба КГИОП Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что прокурорская проверка выявила неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия в центре Петербурга. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп петербурга, улица пугачева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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