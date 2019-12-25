Прокурорская проверка выявила неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия в центре Петербурга

Проверялись четыре объекта, находящиеся в ведении Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК).

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) участвовал в проверке, организованной прокуратурой Адмиралтейского района Петербурга. Проверялись четыре объекта культурного наследия, находящиеся в ведении Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК).

Специалистами КГИОП было оценено текущее состояние следующих объектов культурного наследия федерального значения:

Дом, в котором в первой половине XIX века располагалась Российско-Американская компания, а в 1820-е годы проживали декабристы Александр Бестужев-Марлинский и Кондратий Рылеев (наб. реки Мойки, дом 72);

Казармы (Трехэскадронный корпус), входящие в состав ансамбля "Манеж и казармы Конногвардейского полка" (Конногвардейский бульвар, дом 4, литеры А, В, Д);

Дом Павла Николаевича Демидова (здание посольства Италии) (ул. Большая Морская, дом 43);

Дом Павла Николаевича Демидова (дом Варвары Фёдоровны Гагариной) (ул. Большая Морская, дом 45).

По итогам проведенного осмотра объектов КГИОП направил свое заключение в прокуратуру.

Ранее мы сообщили о том, что п Петербурге памятником признан особняк Друри на Степана Разина.

Фото: КГИОП