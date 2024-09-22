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В Петербурге памятником признан особняк Друри на Степана Разина
Сегодня, 10:49
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В Петербурге памятником признан особняк Друри на Степана Разина

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В настоящее время в здании расположен детский сад №105 комбинированного вида Адмиралтейского района.

Особняк губернского секретаря Василия Друри на улице Степана Разина, 8Б/231, стал региональным памятником. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 7 марта.

Особняк для семьи Друри построили на углу Обводного канала и Ново-Екатерингофской улицы в 1847 году по проекту архитектора Павла Луизе. Фасады оформлены в стиле безордерного классицизма.

Один из сыновей Василия, Иван Друри, посвятил 50 лет своей жизни железным дорогам. Он возводил Московско-Ярославскую и Козлово-Воронежскую железные дороги, а в 1877 году работал в Румынии. 

В настоящее время в здании расположен детский сад №105 комбинированного вида Адмиралтейского района. 

Ранее на Piter.TV: реставрацию особняка Веге продолжат на Октябрьской набережной. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: памятник регионального значения, улица степана разина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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